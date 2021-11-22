Красногорск, , 15:08 — REGNUM На хронические заболевания приходится 67% смертности в Подмосковье. Об этом 22 ноября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ожирение Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР

«Хочу остановиться на проблеме хронических неинфекционных заболеваний. В структуре смертности на территории Московской области 67% составляют хронические больные», — сказала Стригункова.

По статистике из 100 жителей Подмосковья 50 имеют избыточную массу тела или ведут сидячий образ жизни, каждый третий имеет проблемы с давлением, 16 человек из 100 злоупотребляют алкоголем, отметила зампред регионального правительства.

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