Москва, 22 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. 22 ноября 2020 года, ровно год назад, США официально вышли из Договора по открытому небу. Этот международный договор разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участников.

Pacom.mil Патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon

Американские власти за шесть месяцев до выхода уведомили о своём решении правительства стран-участниц. Это все страны НАТО, Швеция, Финляндия, Украина, Белоруссия и — на тот момент — Россия. В Вашингтоне заявили, что покидают договор из-за невыполнения его положений Россией.

Напомним, договор был подписан представителями 23 государств в марте 1992 года в Хельсинки. Россия фактически присоединилась к нему сразу же, но ратифицировала его в 2001 году.

В российском МИД обвинения со стороны США назвали лишь предлогом для того, чтобы снять с Вашингтона любые обязательства, «связывающие руки». Это целенаправленная политика США «по подрыву всей системы стратегической стабильности и безопасности в мире», заявила в мае 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В ноябре, сразу же после выхода США, в МИД РФ заявили о намерении добиваться твёрдых гарантий соблюдения Договора по открытому небу (ДОН) оставшимися участниками. Позднее, в январе 2021 года, в российском МИД заявили о начале процедуры по выходу России из Договора. Выход США, пояснили в Москве, нарушил баланс интересов государств-участников и подорвал значение ДОН как инструмента доверия и безопасности.

7 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что это решение обусловлено национальными интересами страны. Официальный выход России из соглашения состоится 18 декабря 2021 года.

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