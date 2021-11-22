Москва, 22 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В настоящее время нет причин говорить о скорой девальвации рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

rotkevichkonstantin Рубли

«В 2014—2015 году резкий рост инфляции и девальвация рубля произошли по причине резкого обвала цен на нефть и масштабного оттока иностранного капитала из России после введения санкций, — сказала она. — Сегодня цена за баррель нефти находится на высокой отметке, а препятствия для плодотворного сотрудничества с Западом хоть и остаются, но говорить об острой фазе конфликта не приходится. Поэтому вероятность девальвации рубля в ближайшем будущем маловероятна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, произойдет ли укрепление рубля.