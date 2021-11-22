Амстердам, 22 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Нидерландская студия Guerilla Games анонсировала GAIA Cast — серию подкастов по мотивам франшизы Horizon. Об этом сообщается 22 ноября на странице разработчиков в Twitter.

Скриншот с YouTube Horizon Forbidden West

https://twitter.com/Guerrilla/status/1462730072754999296

Первый сезон подкаста будет посвящён миру игры Horizon Zero Dawn. Премьера первого эпизода состоится уже 23 ноября 2021 года.

Добавим, что сейчас студия Guerilla Games готовится к релизу игры Horizon Forbidden West. Выход игры запланирован на 18 февраля 2022 года.