Новосибирск, 22 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка в связи с отравлением жителей Татарска. Об этом сообщила прокуратура региона.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

«Сегодня, 22 ноября, Татарский межрайонный прокурор в связи с поступившей к нему информацией из территориального отдела Роспотребнадзора организовал проверку. Предварительно установлено, что в Татарскую Центральную районную больницу обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус», — уточнили в ведомстве.

Прокурор с привлечением специалистов Роспотребнадзора выехал на место происшествия для проверки информации. В случае выявления нарушений будут приняты меры. Ситуация взята в прокуратуре на контроль.