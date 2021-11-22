Сеул, 22 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Резкий рост цен на жильё — самое печальное событие за всё время пребывания на посту главы Южной Кореи. Об этом заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с жителями страны, состоявшейся 21 ноября в концертном зале телерадиокомпании KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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Глава государства сказал, что правительство приложит всевозможные усилия для стабилизации цен на жильё, которые пока не показывают признаков снижения.

Он также сообщил о том, что поддерживает решение правительства о предоставлении помощи наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

Мун Чжэ Ин напомнил, что число подтверждённых случаев коронавируса растёт параллельно числу вакцинированных, а также подчеркнул необходимость соблюдения антиковидных мер, включая масочный режим.

Между тем глава государства призвал ускорить темпы ревакцинации, не исключив возможности ужесточения правил социального дистанцирования если рост числа тяжелобольных пациентов представит серьёзную угрозу для системы здравоохранения.

Одновременно он выразил надежду на то, что правительству удастся обеспечить достаточное количество больничных коек и медицинского персонала для лечения тяжелобольных пациентов, чтобы продолжить поэтапное возвращение к обычной повседневной жизни.