Москва, 22 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Дефицита красной икры в России нет, заявили 22 ноября в Росрыболовстве.

ru.torange.biz Красная икра

«Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тыс. тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года — 9,9 тыс. тонн», — говорится в сообщении ведомства.

По оценкам экспертов, на которые ссылается ведомство, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16−17,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, цена на красную икру в России превысила 5 тыс. рублей за 1 кг. Такое значение — исторический максимум.

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