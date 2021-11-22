Москва, 22 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Без фактических доказательств рано делать поспешные выводы о причине гибели российской атомной подводной лодки «Курск», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим морякам АПЛ «Курск»

«В документальном фильме «Десять дней, которые потрясли мир», выпушенном 16 августа 2020 года, адмирал Попов говорил, что в Баренцевом море находились целых три подлодки НАТО.

Ещё тогда он утверждал, что во время поиска «Курска» сначала была найдена другая подводная лодка:

В настоящий момент адмирал дополнил свой ответ, в котором сообщил, что иностранная подводная лодка подавала металлические стуки, которые были проверены в акустической лаборатории. Сигнал обозначал SOS.

Приблизившись к источнику этих звуков, были обнаружены признаки объекта под водой, неподвижного, на грунте. Адмирал, был глубоко убежден, что это иностранная подводная лодка, которая так же пострадала при взрыве боезапасов на подлодке «Курск».

Без фактических доказательств рано делать поспешные выводы касательно данной ситуации.

Однако столь уверенные заявления со стороны экс-адмирала Северного флота Вячеслава Попова о причинах гибели подлодки, вероятнее всего, основаны на конкретной информация, способной раскрыть причину аварии. Остается лишь ожидать дальнейшего расследования», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Северного флота адмирал Вячеслав Попов в очередной раз заявил, что атомная подводная лодка «Курск» могла затонуть из-за столкновения с субмариной Североатлантического альянса.

Читайте также: Адмирал назвал причиной гибели «Курска» столкновение с подлодкой НАТО