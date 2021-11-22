Во Владимирской области привились от коронавируса более 497 тыс. человек
Владимир, 22 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 22 ноября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошёл 497 тыс. 661 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершил 423 тыс. 41 человек.
Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 69 тыс. 928 носителей коронавируса. Скончались 2415 человек.