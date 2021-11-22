Стокгольм, 22 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от партии «Шведских демократов» Петер Лундгрен из муниципалитета Гношё признан виновным в сексуальных домогательствах Апелляционным судом Гёты. Лундгрен был оправдан в окружном суде, но приговор был обжалован. Об этом 22 ноября сообщил телеканал SVT.

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Решение окружного суда, в котором Лундгрен был оправдан в сексуальных домогательствах, обжаловала прокуратура. В ходе слушаний в Апелляционном суде Гёты прокурор представил новые доказательства в виде более длинной записи телефонного разговора между женщиной и парламентарием. На слушании в окружном суде использовались только части этого разговора.

Пока неясно, отмечают журналисты, будет ли приговор Апелляционного суда обжалован. По словам адвоката, Петер Лундгрен сейчас находится за границей.

Наказание для Лундгрена — выплата денежного штрафа в размере его заработной платы за 60 дней.