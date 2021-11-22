22 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме изданию Politico написал о том, что власти США должны ввести ограничительные меры против властей Грузии.

Мирослава Романенко, , 16:05 — REGNUM Власти США должны ввести ограничительные меры против властей Грузии. Об этом написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме изданию Politico.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию», — написал Саакашвили.

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Новость обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие удивились требованию бывшего грузинского президента в связи с недавними сообщениями о неважном состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Некоторые отметили, что стала проясняться цель прибытия Саакашвили в Грузию. Были и те, кто напомнил, что у бывшего президента Грузии имеется украинское гражданство, в связи с чем комментирующие выразили недоумение, почему гражданин другого государства призывает к санкциям против грузинских властей.

«Ему постоянно хайпа не хватает, и в ход идут любые средства. Гражданин Украины из грузинской тюрьмы просит США ввести санкции против властей Грузии… Но хорошо хоть от голодовки отказался», — отреагировала Валентина С.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

«Что значит покушал! Сразу украинские нарративы про санкции вспомнил», — добавила Oksana S.

«Он же там чуть ли не в коме лежит? И откуда только силы еще призывать кого-то к чему-то?» — недоумевает Станислав М.

«Ха! Гражданин Украины требует от США ввести санкции против Грузии!» — задумался Сергей Щ.

«Он был без сознания и призывает к санкциям?» — смеется Mona P.

«Настоящий патриот! Во как за свою родину переживает!» — с сарказмом добавил Анатолий С.

«Вот и ключики нашлись. Теперь задумка понятна», — написал Сергей М.

«На поправку пошел!» — отреагировал Mark S.

«А как нелегально границу пересекать??? Михо будет сидеть — и точка!!!» — добавил Борис М.

«Это тот, что в реанимации без сознания?» — поинтересовался Viktor V.

«Он уже напризывался… бомбежками Цхинвала… Пусть теперь на диете галстуки жрёт…» — не выдержала Наталия Б.

«Михо зовёт беду в Грузию», — считает Вячеслав Н.

«Своим хозяевам жалуется холоп», — добавил Игорь З.

«О, вчера без сознания лежал, а сегодня уже при делах», — иронизирует Анна Гузь Б.

Правительство Грузии Gov.ge

«Почему гражданин Украины требует санкций против Грузии???» — не понимает Григорий Ш.

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Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о прекращении своей голодовки.

Добавим, личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе также считает, что после нахождения в Глданской тюремной больнице в Тбилиси Михаил Саакашвили нуждается в помощи психолога и психиатра.

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