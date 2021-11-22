Кострома, , 15:35 — REGNUM Работать в Крым вслед за Ольгой Ерёминой уехали два ключевых специалиста Костромской области. Об этом сообщает «Kostroma.Today».

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Напомним, бывший заместитель губернатора региона по социальной политике возглавила филиал Федерального медико-биологического агентства России в Крыму. Ерёмина курировала вопросы здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения граждан и труда в Костроме на протяжении 7 лет.

Она пригласила в помощники Аурику Дроздник— в прошлом управляющего делами администрации Костромской области, директора департамента социальной защиты. Также в Ялту уехала работать Валерия Стрелец — врач-педиатр, экс-заместитель директора костромского департамента здравоохранения. Должности чиновниц в ФМБА пока не разглашаются.

Новым заместителем губернатора Костромской области по социальной политике стала Елена Журина. Место управделами администрации региона заняла бывший директор многофункционального центра Костромской области Ольга Рогачёва.

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