Ереван, 22 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Ереван направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требование защитить права армянских военнослужащих, попавших в азербайджанский плен во время обострения ситуации в ноябре на границе двух республик. Об этом 22 ноября сообщает представительство Армении при ЕСПЧ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Подано заявление о применении в отношении Азербайджана промежуточной меры в соответствии с правилом 39 регламента суда, целью которого является гарантирование жизни и обеспечение права на свободу от пыток», — говорится в заявлении.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что в ходе боёв в азербайджанский плен попали 13 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.