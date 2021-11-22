Самара, 22 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Свыше 1,3 млрд рублей намерены инвестировать на развитие мелиорации в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в текущем году в регионе девять хозяйств уже реализовали проекты в области мелиорации на площади свыше 2,3 тысяч га. К завершению подходят ещё пять проектов орошения земель общей площадью порядка 1703 га. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сельхозпредприятиям возмещается половина стоимости затрат на возведение новых и модернизацию уже действующих объектов мелиорации.

Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в 2021 году в хозяйствах области урожайность сои на богаре составила 16 ц/га, при этом на полях, которые постоянно поливают, урожайность почти в два раза выше — 30 ц /га.

В следующем году в регионе планируют продолжить реализацию мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что с 2022 года господдержка на эти цели будет оказываться по проектам, которые прошли предварительный отбор в Минсельхозе России.

«В настоящее время Минсельхозом России уже отобраны два инвестиционных проекта строительства мелиоративных систем на площади 3740 га с общим объемом инвестиций 1,3 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» НП «Международная кооперация и экспорт» на данные цели будет направлено более 500 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области собрали более одного миллиона тонн зерна.