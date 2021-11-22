Чебоксары, 22 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Чувашии на этой неделе ожидаются морозы, а затем резко потеплеет. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

По предварительным данным, в ближайшую декаду в республике будет в среднем — 4 градуса мороза, при этом температура будет опускаться до — 11 градусов и подниматься до +4 градусов тепла.

Период снегопадов принёс похолодание и эта тенденция сохранится. В течение 22 — 23 ноября температура снизится до −6…−11 градусов. По словам синоптика-любителя, из-за усиления западного ветра ощущаемая температура составит — 20 градусов мороза.

Пик похолодания прогнозируется в ночь с 23 на 24 ноября из-за прихода арктической массы. Температура опустится до — 15 градусов.

Однако морозная погода сохранится недолго. 25 ноября прогнозируется потепление до нулевой отметки, 26 ноября может наступить слабая оттепель, а 28 ноября ожидается +2…+4 градуса тепла. Вместо снега выпадет дождь, в том числе 29 ноября не исключается ледяной дождь.

По предварительным прогнозам, погода вернётся в климатические рамки в начале декабря.