Кемерово, 22 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 23 ноября, ожидается ветер до 22 м/с и метели. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

ИА REGNUM Метель

«23 ноября на территории области ожидается ветер 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с, местами метели, днём гололедные явления», — уточняется в прогнозе.

Сотрудники регионального управления МЧС России просят кузбассовцев соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.