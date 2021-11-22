Таллин, 22 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. «Передышка» между двумя волнами эпидемии коронавируса в Эстонии в течение 2021 года позволила медучреждениям Эстонии провести отложенные ранее операции, нечто подобное планируется сделать и в декабре. Об этом сообщил ERR со ссылкой на руководителя отдела партнерских отношений Кассы здоровья страны Марко Тяхнаса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что сейчас также намечается спад эпидемии коронавируса, освобождаются больничные койки, врачи и специалисты, поэтому все отложенные операции могут быть выполнены до конца года. Отмечается, что больницы в ходе нынешней осенней волны эпидемии постарались отложить только те процедуры, которые было возможно перенести. Люди, состояние здоровья которых ухудшилось бы в случае задержки лечения, в больницы попали.

Тарас сообщил, что к концу весенней волны плановых операций ждали около тысячи пациентов: «Долг (по операциям — ИА REGNUM) у нас возникал дважды. Долг первой волны мы в какой-то степени смогли ликвидировать весной, а долги второй, весенней волны — летом».

По его словам, сказывается и то, что весенняя и осенняя волны коронавируса затронули разные республиканские больницы: если весной наплыв корона-больных фиксировался в Северной Эстонии, то нынешняя волна больше задела южную часть страны. «В Северной Эстонии ситуация улучшилась, плановую работу можно проводить практически в полном объеме. В Южной Эстонии люди еще ждут, но, надеемся, к концу года основная часть процедур будет сделана», — отметил он.