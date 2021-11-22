Новосибирск, 22 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю, с 15 по 21 ноября, пожарные 74 раза выезжали на сообщения о пожаре, в том числе восемь раз на горение мусора. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

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«В результате происшествий четыре человека получили травмы, двое погибли», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что самыми распространенными причинами возгораний остаются короткое замыкание электропроводки и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.