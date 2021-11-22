Загреб, 22 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Хорватии 22 ноября сообщило о том, что 130 хорватских военнослужащих направлены в КФОР, чтобы принять участие в работе миротворческой миссии НАТО в Косово КФОР.

Vlada Republike Hrvatske Зоран Миланович

Торжественная церемония отправки «бригады хорватской армии» в Косово началась в 10:30 по местному времени в присутствии президента страны Зорана Милановича и министра обороны Марио Баножича.

Это уже 36-й военный контингент, направленный Хорватией в Косово. Всего в составе КФОР служат около 3800 человек.