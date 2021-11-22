Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 22 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На Ямале организована проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором находились дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО На месте ДТП под Губкинским, ЯНАО

Установлено, что 22 ноября 2021 года автомобиль «Газель», осуществляя перевозку шестерых детей и одного совершеннолетнего на учёбу в колледж из посёлка Пурпе в город Губкинский, попал в ДТП с внедорожником «УАЗ Патриот». По предварительным данным пострадало два водителя и два студента колледжа, один из которых получил незначительные ушибы. Все они обеспечены медицинской помощью.

Прокуратура ЯНАО оценит соблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств, а также соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при перевозке детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительно Госавтоинспекция ЯНАО сообщала об одном тяжело раненом водителей «УАЗ Патриота», который находится в реанимации. Затем появилась уточнённая информация об остальных пострадавших.