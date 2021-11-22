София, 22 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Софии в возрасте 83-х лет скончалась известный политический деятель, бывший вице-премьер Болгарии и экс-заместитель спикера болгарского парламента Нора Ананиева. Об этом 22 ноября сообщила софийская газета «Дума».

Траур

Н. Ананиева родилась 30 марта 1938 года в городе Ловеч (Северная Болгария). После окончания Софийского университета работала в муниципалитете Софии, а в 1986-м году возглавила кафедру международных отношений софийского Экономического института. В 1989-м заняла один из руководящих постов в Болгарской социалистической партии (преемнице БКП), и уже в феврале 1990-го была избрана заместителем премьер-министра тогдашнего главы правительства Андрея Луканова. Являлась членом парламентской группы БСП (1990 — 1994) и заместителем председателя Народного собрания (парламента) Болгарии (1994 — 1997).

«Для большинства старшего поколения болгар Ананиева стала символом борьбы за социальные права и проведение экономических реформ, — говорится в некрологе, подписанном представителями Болгарской соцпартии и рядом независимых активистов. — Ее им навсегда будет вписано не только в болгарскую, но и европейскую политику».

Прощание с Н. Ананиевой состоится 26 ноября в одном из центральных православных храмов Софии.