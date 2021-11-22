Уфа, 22 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Адвоката обвинили в покушении на мошенничество в сфере кредитования на общую сумму более 7 млн рублей в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По версии следствия, фигурант уголовного дела подал заявки на получение кредитов в суммах от 600 тысяч до трех млн рублей в пять разных банков города Уфы, запросив при этом всего свыше 7,4 млн рублей на 60 месяцев.

«Чтобы сведения о возникших финансовых обязательствах не попали в кредитную историю заемщика, все заявки на кредит он подал в один день, представив в каждый банк справку, содержащую заведомо ложные сведения о полученном доходе, в 100 раз превышающем его реальный официальный доход по месту работы за последние 11 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

На основании этих документов, 40-летнему обвиняемому адвокату Уфимской городской коллегии адвокатов были предоставлены кредиты в четырех банках на общую сумму свыше 4,4 млн рублей.

«В последующем, обвиняемый, желая создать видимость намерения выплатить образовавшуюся задолженность, тем самым придав своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений, дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, а затем перестал исполнять обязательства», — сообщает пресс-служба.

В итоге четырём банкам был причинен ущерб на общую сумму более 4,4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый не признал. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.