Сеул, , 14:31 — REGNUM У кандидатов в президенты Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна и от крупнейшей оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля примерно равные шансы на победу на выборах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института общественного мнения (KSOI).

Опрос Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 20 ноября среди 1007 человек, за Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать 39,5% респондентов, а за Юн Сок Ёля — 40%.

За неделю рейтинг Ли Чжэ Мёна вырос на 7,1%, а рейтинг Юн Сок Ёля, напротив, упал на 5,6%.

На третьем месте по популярности кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон (4,5%). За ним следуют кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (4%) и независимый кандидат Ким Дон Ён (1,1%).