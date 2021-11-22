Стокгольм, 22 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Согласно данным индикатора электронной коммерции в Швеции компании Svenska Handel AB, после небольшого спада в сентябре объем электронной коммерции в октябре получил «новый импульс». В целом объемы торговли в интернете выросли на семь процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом 22 ноября написала газета Aftonbladet.

Jojotoweb.com Интернет

Отмечается, что общие объемы торговли в сети, которые также включает покупки из-за границы, выросли на двенадцать процентов.

«В прошлом месяце мы наблюдали замедленный рост электронной коммерции, поскольку многие вернулись на свои рабочие места и стали совершать покупки в магазинах. Однако в октябре объем электронной торговли снова врос на 7 процентов по сравнению с прошлым годом, что является очень сильным показателем», — говорится в пресс-релизе главного экономиста Svensk Handel Йохана Дэвидсона.

По сравнению с октябрем прошлого года продажи одежды и обуви на внутреннем шведском рынке выросли на 23%, электробытовых товаров — на 22%, мебели и предметов домашнего обихода — на 20%, а продуктов питания — на 11%.