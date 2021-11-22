Новосибирск, 22 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Юг Западной Сибири попал во фронтальную зону арктического циклона. Похолодания и оттепели будут сменяться вслед за движениям вихря. Об этом изданию VN.ru рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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«Происходит быстрая смена воздушных масс. Зоны осадков и без осадков меняются местами. Это следствие арктического циклона, который завис над севером Западной Сибири. А в южной части происходят завихрения — так называемая фронтальная воздушная зона», — уточнила Виноградова.

По её словам, до 25 ноября дневная температура воздуха в Новосибирской области будет колебаться около отметки в ноль градусов. Ночные морозы до — 20 °C вернутся в регион после 26 ноября и продержатся до очередного завихрения арктического циклона, который принесёт тёплые воздушные массы.