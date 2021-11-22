Москва, , 14:29 — REGNUM Генпрокуратура намерена применить к депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) меры пресечения, связанные с запретом определенных действий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев в ходе заседания комиссии Госдумы по мандатным вопросам.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Депутат Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные показания, вводил следствие в заблуждение», — привел аргументы Бочкарев.

По версии следствия, Рашкин причастен к ведению незаконной охоты в Саратовской области и принимал в ней участие. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, по словам Бочкарева, «зафиксировали состояние алкогольного опьянения у Рашкина».

Со своей стороны, Рашкин отметил, что сам он никогда разрешений на охоту в случае приглашения не получал, это была ответственность приглашающей стороны.

«Проблем здесь я не видел и не вижу», — сказал парламентарий.

При этом Рашкен заявил, что готов давать пояснения по делу.

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