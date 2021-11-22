Архангельск, , 14:29 — REGNUM В Архангельской области в 2020 году выдано 52 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, в 2021 году — 42. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Жилье Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По его словам, объём ввода жилья в регионе составил 322 119 квадратных метров в 2019 году, в том числе многоквартирных жилых домов — 202 653 квадратных метра, индивидуальных домов — 119 466 квадратных метров. В 2020 году ввели в эксплуатацию 351 778 квадратных метров жилья, в том числе многоквартирных домов — 208 983 квадратных метра, индивидуальных домов — 142 795 квадратных метров. По состоянию на 1 ноября 2021 года объём ввода составил 310 640 квадратных метров, в том числе многоквартирных домов — 174 540 квадратных метров, индивидуальных домов — 136 100 квадратных метров.

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Владимир Полежаев проинформировал, что по данным ЦБ РФ, ипотечных кредитов физическим лицам в 2020 году выдано 17 319 на сумму 37 995 млн рублей, за 9 месяцев 2021 года — 12 709 на сумму 31 301 млн рублей.

По данным министерства, строительный комплекс Архангельской области, несмотря на резкий рост цен на стройматериалы, введение так называемого «проектного финансирования» значительно усложнившего работу строительных организаций, и обязательной экологической экспертизы объектов капитального строительства в Арктике, не снижает объемов жилищного строительства. При этом в соседнем Ненецком автономном округе объемы строительства жилья за последний год снизились в два раза.