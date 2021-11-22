Стокгольм, 22 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Переговоры по формированию правительства Швеции между «Социал-демократами» и «Левыми» продолжались вплоть до самого последнего момента перед тем, как 22 ноября около 14:00 по Москве лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон переступила порог риксдага, чтобы отчитаться перед тальманом Андреасом Норленом о ходе переговоров. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Согласно источникам телеканала, имеющим непосредственное отношение к переговорам между Андерссон и лидером «Левых» Нуши Дадгостар, правительство вышло с предложением, которое предусматривает улучшение положения наиболее обездоленных пенсионеров.

«Однако Левые от него отказались», — пишут журналисты.

В эти минуты Андерссон и Норлен обсуждают процесс формирования правительства Швеции в риксдаге. Пресс-конференция Норлена по итогу встречи состоится через час.

Напомним, что сейчас Швецией управляет переходное правительство с ограниченными полномочиями во главе со Стефаном Лёвеном.