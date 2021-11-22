Москва, , 14:26 — REGNUM Действующая налоговая система в Российской Федерации постоянно видоизменяется в части применения инновационных технологий, внедряются различные виды и формы современных цифровых взаимоотношений между субъектами фискальных отношений, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

В налоговой инспекции Nalog.ru

«Для физических лиц — это несомненно является положительным фактором. Постепенный переход к электронному декларированию получаемых налогоплательщиками доходов по НДФЛ является элементом технологической модернизации при переходе на цифровую экономику.

На сегодняшний день в личном кабинете налогоплательщиков аккумулируется вся информация, касающаяся как доходов, облагаемых НДФЛ, так и сведения об объектах имущества, а также имеющихся налоговых льготах и преференциях.

Соответственно, формируются новые отношения между государством и налогоплательщиками, которые значительно упрощают процесс возврата НДФЛ через механизм налоговых вычетов.

Следовательно, достигается значительная экономия времени, по сравнению с бумажным представлением документов для физических лиц, а для налоговых органов процесс осуществления контроля», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ планирует Федеральная налоговая служба (ФНС), заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров.

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