Москва, 22 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. «Союзмультфильм» представил трейлер мультсериала «Ну, погоди! Каникулы». Зрители раскритиковали ролик — количество дизлайков превысило количество отметок «мне нравится» в 10 раз.

Kuhniwau.ru Дизлайк

За сутки после публикации видео число дизлайков достигло 18 тыс. В это время ролик собрал лишь 1,8 тыс. лайков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом мультсериале «Ну, погоди! Каникулы» Волк станет геймером. Премьера проекта состоится в декабре 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko.