Пермь, 22 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В первой половине декабря Перми может посетить председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Новый компаньон».

Government.ru Михаил Мишустин

Планируется, что премьер-министр РФ обсудит с властями Пермского края подготовку к празднованию 300-летия Перми. Стоит отметить, что на федеральном уровне создан оргкомитет, который оказывает помощь в подготовке и проведении юбилея города. Возглавляет комитет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он неоднократно приезжал в столицу Прикамья.

Ко Дню города реализуют проект «Пермь-300», в который (по состоянию на лето 2021 года) включено 150 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов городской среды и транспортной инфраструктуры. Общий объем инвестиций оценивается в 200 млрд рублей. Финансовое обеспечение проектов осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов, часть из них будет реализовано в формате государственно-частного партнерства, а также при участии инвесторов.

Напомним, Пермь отметить 300-летие в 2023 году. Город Пермь ведет свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник поселок при заводе. В 1971 году Пермь была награждена Орденом Ленина. В 2020 году Перми присвоили звание «Город трудовой доблести».