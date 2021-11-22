Цхинвал, 22 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 163 теста на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 ноября сообщила агентству «Рес».

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1680 человек, 100 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9704 носителя SARS-CoV-2, из них более 8 тыс. выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 166 случаев смерти пациентов с COVID-19. За выходные о таких случаях не сообщали.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне» размещены 95 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра шесть человек, поступили туда — 18 пациентов.

Ранее, 20 ноября в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 198 исследований 27 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 80 человек.