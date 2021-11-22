Киев, , 14:23 — REGNUM Украина настроена на продление контракта с российским «Газпромом» на транзит газа в Европу на 15 лет. Об этом 22 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть», — напомнил председатель украинского правительства.

По словам украинского чиновника, Киев ведёт переговоры о продлении документа с европейскими партнёрами, так как, по его словам, от них также «зависит продление этого контракта».

«Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет», — цитирует Шмыгаля украинское издание «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компании «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, начиная с 1 января 2020 года. По условиям этого контракта, Газпром должен прокачать через Украину минимум 225 млрд кубометров газа в 2020—2024 годах, из них 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в четыре последующие года.

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Добавим, что российская госкорпорация «Газпром» подала 11 ноября заявки на максимальный объём транзита газа через территорию Украины по контракту в объёме 109,3 млн куб. м в сутки второй день подряд. Заявленные мощности близки к максимально возможным объёмам по действующему долгосрочному транзитному договору (порядка 109,5 млн в сутки).