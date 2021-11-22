Кабул, , 14:22 — REGNUM Афганским беженцам, возможно, придется годами ждать, чтобы прибыть в Соединенные Штаты, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, ряд афганских граждан, которые были переведены в другие страны во время «плана аварийного выхода» из Афганистана, могут годами ждать, чтобы добраться до Соединенных Штатов, и будут испытывать большие трудности.

Согласно информации групп, которые помогли беженцам покинуть Афганистан, тысячи афганцев, эвакуированных из Кабула после падения правительства, могут остаться в других странах на долгие годы.

Причина задержки и долгого ожидания афганских мигрантов в других странах — это перезагруженность системы рассмотрения дел беженцев.

Албания, Чили, Северная Македония и Уганда входят в число стран, которые временно приютили мигрантов, ожидающих отбытия в Соединенные Штаты.

Кроме того, сотни афганских граждан, покинувших страну, ожидают переезда в Соединенные Штаты в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Недавно некоторые афганцы, проживающие в лагере для беженцев в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, выразили протест против задержек в решении их судьбы, пишет 8-SOBH.

Правительство США заявило, что откажется рассматривать и принимать иммиграционные заявления от граждан других стран до начала нового года, чтобы решить проблему афганских беженцев.