Самара, 22 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. 56,8 млрд рублей поддержки может получить из федерального бюджета в 2022 году Самарская область. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что в минувшую неделю глава региона Дмитрий Азаров находился в Москве, где защищал заявки региона на получение поддержки из федерального бюджета на реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов.

Согласно прогнозам, Самарская область в следующем году может получить из федерального бюджета 56,8 млрд рублей, а с 2022 года по 2024 год — 150 млрд рублей.

Отмечается, что с привлечением федеральных средств в следующем году в регионе намерены продолжить и начать возведение новых учреждений культуры, больниц, детских садов, школ, спортивных комплексов.