Архангельск, 22 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Архангельской области стоимость одного кубометра фанеры в 2019 году составляла 37 157 рублей, а на 1 ноября 2021 года составила 127 118 рублей. То есть цена на фанеру за два года выросла почти в три раза, заявил ИА REGNUM министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Рост цен

Он уточнил, что стоимость 1000 штук силикатного кирпича в 2019 году составляла 22 384 рубля, а на 1 ноября 2021 года — 28 142 рубля. Стоимость тонны стальной арматуры в 2019 году составляла 49 153 рубля, а на 1 ноября 2021 года составляет 97 188 рублей. Стоимость квадратного метра керамической плитки в 2019 году составляла 521 рубля, а на 1 ноября 2021 года — 778 рублей.

Читайте также: За 2 года стройматериалы в НАО подорожали почти в 2 раза

Отметим, тот факт, что больше других в регионе выросла цена на фанеру, вызывает удивление, поскольку её производство имеется в Архангельской области.