Москва, , 14:21 — REGNUM Евросоюз и США предприняли активные меры для срыва переговоров о возвращении беженцев в Сирию. Об этом 22 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Москве.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ровно год назад, когда в Дамаске созывалась первая конференция по возвращению беженцев, Соединённые Штаты, Евросоюз предприняли отчаянные и абсолютно неприличные усилия с тем, чтобы эту конференцию сорвать. По всем столицам приглашённых государств были сделаны жёсткие демарши с требованием не принимать это приглашение и не направлять свои делегации в Дамаск для участия в конференции по возвращению беженцев», — заявил Лавров.

«Шантажировали и, кстати, к сожалению, небезуспешно, даже генерального секретаря ООН, который в итоге отказался направлять делегацию и лишь попросил своего представителя, который работает в Дамаске, поучаствовать в качестве наблюдателя», — указал он.