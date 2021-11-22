Москва, 22 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Целенаправленная информационная кампания, целью которой является попытка представить Россию в качестве угрозы урегулированию ситуации на Украине, ведется на Западе. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что в Москве фиксируют, что для информационных вбросов в рамках этой кампании используется и информационное агентство Bloomberg, и некоторые американские газеты.

«Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — добавил Песков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждение внесения в национальный календарь прививок России вакцинации от COVID-19 не ведется.