Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Несколько минут назад соглашения между «Социал-демократами» и «Левыми» о формировании нового правительства Швеции во главе с Магдаленой Андерссон так и не было достигнуто, несмотря на истечение срока. Об этом 22 ноября сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

По данным информагентства TT, Андерссон также не будет запрашивать у тальмана Андреаса Норлена дополнительное время, чтобы продолжить переговоры.

Спикер риксдага Андреас Норлен имеет, помимо предоставления ей дополнительного времени, возможность передать задание по формированию правительства кому-то другому или сразу выставить кандидатуру Андерссон и назначить голосование в риксдаге, что произойдет не ранее 24 ноября.

На момент публикации данной новости Магдалена Аднрессон и Андреас Норлен проводят переговоры в здании риксдага.

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