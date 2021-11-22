Москва, , 14:18 — REGNUM Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарии не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, в Кремле надеются, что ситуация выровняется. Об этом 22 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что «скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 22 ноября проехать на всем общественном транспорте можно будет только при наличии QR-кода. Согласно постановлению республиканского правительства, всем гражданам старше 18 лет теперь необходимо предъявить данные о прохождении полного курса вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода.

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