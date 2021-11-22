Челябинск, 22 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одной из фирм стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты более 15 млн рублей налогов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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По данным следствия, в 2017—2019 годах он предоставил в налоговые органы заведомо ложные данные. Эти сведения позволили фирме получить налоговые вычеты по налогам на прибыль и на добавленную стоимость.

По уголовному делу идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении директору обвинения и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.