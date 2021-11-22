Москва, , 14:35 — REGNUM Архивные документы о Дороге жизни, в том числе о строительстве на дне Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, опубликованы Министерством обороны РФ. Об этом сообщил 22 ноября заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.

Открытка «Снятие блокады Ленинграда» Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»

Он уточнил, что уникальные документы обнародованы в рамках публикации рассекреченных архивных документов, они представлены на сайте оборонного ведомства. Речь идёт о строительстве в Ладожском озере трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске двух малых подводных лодок серии «Малютка».

Проект по изучению Ладоги реализуется благодаря работе сформированного штатного Экспедиционного центра Минобороны. Найденная военная техника и артефакты пополняют экспозицию музея «Дорога жизни», рассказал Жидко во время телемоста комитета Совета Федерации по обороне, посвящённом 80-летию открытия Дороги жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, отреставрированный грузовой автомобиль ГАЗ-АА торжественно открыли в Ленинградской области у музея «Прорыва блокады Ленинграда» 22 ноября, в день празднования 80-летия начала работы ледовой Дороги жизни.

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