Москва, 22 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Генпрокуратура просит Госдумы принять два решения по депутату от КПРФ Валерию Рашкину, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам обсуждает представление о даче согласия на лишение его неприкосновенности и возбуждению по отношению к нему уголовного дела, а второе представление — о даче согласия на лишение его неприкосновенности и привлечении к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, сообщил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области и убийстве лося.

«Рашкин не обращался в органы государственной власти и не получал разрешение на охоту на соответствующей территории… Он также не обращался в охотхозяйство и не получал соответствующей путевки», — отметил представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев.