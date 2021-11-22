Ярославль, , 14:15 — REGNUM Главный врач клинической больницы №9 в Ярославле Станислав Белокуров положительно отозвался о новом директоре регионального депздрава Оксане Пиклун. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 ноября на оперативном совещании правительства врио губернатора Михал Евраев объявил о назначении нового директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Им стала Оксана Пиклун, ранее занимавшая должность исполняющей обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы.

«Это назначение в меня вселяет определённый оптимизм. Человек умеет ставить задачи, у человека есть мечта, у человека есть возможности реализовывать цели. Человек адекватный, готовый к диалогу как с медицинским сообществом, так и к диалогу с сообществом нашим уважаемых пациентов», — подчеркнул Станислав Белокуров.

Говоря о предстоящей Оксане Пиклун работе, главврач отмечает, что ему хотелось бы видеть, в первую очередь, чёткий план на несколько лет.

«Хотел бы увидеть выстроенную систему логистическую хотя бы лет на пять вперёд. Потому что сегодня мы с вами живём одним днём — днём ковида. Наступит такой день, когда он исчезнет. И мы должны иметь не только федеральную программу, но и региональную программу развития здравоохранения», — очертил круг своих ожиданий Станислав Белокуров.

Это первая серьёзная кадровая перестановка, произошедшая в правительстве Ярославской области после смены главы региона.

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