Главврач позитивно оценил назначение директора ярославского депздрава
Ярославль, 22 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Главный врач клинической больницы №9 в Ярославле Станислав Белокуров положительно отозвался о новом директоре регионального депздрава Оксане Пиклун. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 ноября на оперативном совещании правительства врио губернатора Михал Евраев объявил о назначении нового директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Им стала Оксана Пиклун, ранее занимавшая должность исполняющей обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы.
Говоря о предстоящей Оксане Пиклун работе, главврач отмечает, что ему хотелось бы видеть, в первую очередь, чёткий план на несколько лет.
Это первая серьёзная кадровая перестановка, произошедшая в правительстве Ярославской области после смены главы региона.