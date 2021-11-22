Варшава, , 14:14 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с главой литовского правительства Ингридой Шимоните заявил, что «Белоруссия и Россия могут использовать хаос в Афганистане в своих политических целях». Об этом 22 ноября сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

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«Нам известно о дипломатических и служебных контактах Белоруссии и России с Узбекистаном и Афганистаном. Есть большая вероятность, что они используют хаос в этой стране в своих политических целях, в частности, для поддержания миграционного кризиса на границе с Польшей», — заявил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.