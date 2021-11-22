Москва, 22 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Большинство жителей России (80%) убеждены в том, что в фильмах и сериалах 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями, 18% считают, что допустимо. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ

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Показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений следует запретить, в том числе в онлайн-кинотеатрах, считают 57%. По мнению 41% запрещать ничего не нужно, достаточно указать возрастные ограничения для просмотра фильма.

Такого же мнения граждане придерживаются относительно фильмов со сценами гомосексуальных отношений. Выступают за их запрет 57% опрошенных. Противоположное мнение у 41%. За последний месяц не встречали фильмов или сериалов со сценами гомосексуальных отношений 81%, со сценами сексуальных отклонений — 88%

Опрос по телефону проведен 11 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, доля граждан США, ассоциирующих себя с ЛГБТ-движением, за последние десятилетия растёт весьма заметными темпами.

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