Владикавказ, 22 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин приняли участие в церемонии запуска подстанции 500 кВ «Алания». Ее мощность составляет 668 МВА, энергообъект вошел в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа.

ПАО «Россети» Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин приняли участие в церемонии запуска подстанции 500 кВ «Алания»

Как сообщили в пресс-службе компании, новая подстанция представляет собой высокотехнологичный центр питания с отходящими линиями электропередачи 500 кВ до подстанции «Невинномысск» под управлением «Россети ФСК ЕЭС» в Ставропольском крае (более 253 км). Энергообъект позволяет закрыть нехватку мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, а также обеспечить экспорт электроэнергии в соседние страны.

По словам Александра Новака, российское правительство сегодня создает модели экономического развития Северного Кавказа, направленные на рост качества жизни людей и раскрытие потенциала региона. Сетевая инфраструктура создается как раз для реализации этих моделей, отметил он. Потребность северокавказских регионов, в частности Северной Осетии, в модернизации электросетевого хозяйства отметил и Сергей Меняйло. По его словам, решение этого вопроса повысит инвестиционную привлекательность республики.

Андрей Рюмин в свою очередь рассказал, что строительство подстанции 500 кВ «Алания» стало наиболее масштабным проектом в новейшей истории сетевого комплекса Северного Кавказа. Объем финансирования работ составил 15,8 миллиарда рублей. Он счел такие вложения оправданными, потому что речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов с населением около шести миллионов человек.

Отмечается, что на подстанции внедрены передовые технологические решения, а более 80% всего оборудования на данном объекте изготовлено в России. Обмен информацией между всеми элементами подстанции осуществляется в цифровом формате. Энергообъект оснащен интеллектуальной системой учета электроэнергии, релейной защитой на микропроцессорной базе.

В ходе строительства ЛЭП 500 кВ «Невинномысск — Алания» установлена 891 опора. По всей ее длине проложен волоконно-оптический кабель связи.