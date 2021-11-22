Швейцария, 22 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Разработчики из Giants Software опубликовали релизный трейлер своей игры Farming Simulator 22. Ролик доступен на официальном YouTube-канале проекта с 22 ноября.

Скриншот с YouTube Farming Simulator 22

В трейлере рассказывается история геймера, который нашёл для себя любимое занятие в Farming Simulator 22. Герой отмечает, что его жизнь стала намного спокойнее, а игра позволяет ему каждый день учиться чему-то новому.

Релиз Farming Simulator 22 уже состоялся. Игра доступна на PC, а также консолях PlayStation и Xbox.