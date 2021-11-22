Таллин, , 14:12 — REGNUM Поддержка со стороны стран-союзников по НАТО Польши в миграционном кризисе крайне важна и значима. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Таллине, сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Мигранты

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Отмечается, что именно Эстония стала первой страной Евросоюза и НАТО, куда Моравецкий прибыл для обсуждения со своим эстонским коллегой сложной геополитической ситуации на польско-белорусской границе.

В своем выступлении премьер Польши подчеркнул, что до сих пор такого единения и поддержки Польша не ощущала: «Поддержка наших европейских партнеров, а также союзников по НАТО и американцев была очень значимой, и я благодарен им за такую поддержку, ведь раньше такого не было».

По словам Моравецкого, это придает польским властям уверенности, что и сказалось на эффективности защиты государственной границы от нелегалов.

После Эстонии премьер-министр Польши направился в Латвию и Литву с аналогичными визитами.